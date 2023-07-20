Залужный доложил американскому генералу об «успехах» ВСУ

Ранее эксперты Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер сообщили, что у Киева нет даже иллюзорных шансов на победу в противостоянии. Они отметили, что если НАТО не введет войска и открыто не вступит в конфликт, то Украина потеряет такие ключевые города, как Одесса и Харьков.