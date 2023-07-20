Залужный доложил американскому генералу об «успехах» ВСУ

Залужный доложил американскому генералу о мнимых успехах ВСУ
Главком ВСУ Валерий Залужный рассказал, что провел телефонные переговоры с председателем ОКНШ США генералом Марком Милли. В ходе беседы стороны обсудили положение на фронте, пишет РИА «Новости».
Залужный пояснил, что подробно доложил генералу об оперативной обстановке по всей линии фронта.
В частности, рассказал о том, что украинским солдатам приходится преодолевать «сверхсложные» минные поля, установленные российскими саперами, противотанковые заграждения, продуманную систему огневого поражения.
Вместе с тем, уточнил главком, военнослужащим удалось добиться определенных «успехов» на нескольких направлениях.
Ранее эксперты Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер сообщили, что у Киева нет даже иллюзорных шансов на победу в противостоянии. Они отметили, что если НАТО не введет войска и открыто не вступит в конфликт, то Украина потеряет такие ключевые города, как Одесса и Харьков.
Аналитики предупредили, что подобные действия альянса приведут к катастрофе.