Залужный доложил американскому генералу об «успехах» ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что по телефону доложил председателю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли о ситуации в зоне боевых действий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Залужный отметил, что подробно рассказал Милли об оперативной обстановке по всей линии фронта. По словам главкома ВСУ, украинские силы совершают успехи на нескольких направлениях «несмотря на сверхсложные минные поля противника, противотанковые заграждения и систему огневого поражения».