Британское издание The Telegraph опубликовало кадры применения кассетных боеприпасов ВСУ под Купянском в Харьковской области Украины.

По данным издания, такие боеприпасы применяет Отдельная мотопехотная бригада имени князя Романа Великого. Ожидается, что их также будут применять под Артемовском (украинское название — Бахмут).

Отмечается, что площадь поражения таких боеприпасов составляет около трех футбольных полей.

Ранее Белый дом подтвердил, что Украина начала применять кассетные боеприпасы CША около 13 июля.

Кассетные боеприпасы — боеприпасы, которые при разрыве высвобождают суббоеприпасы меньшего размера. Если последние не детонируют в момент применения, впоследствии они могут представлять опасность для мирного населения. Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам в мае 2008 года. США, Россия и КНР не подписали конвенцию.