Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что российская армия начала вести мощное наступление под Донецком. По данным военкоров, отряды ВСУ были выбиты из населенных пунктов Веселое и Каменка. В Минобороны не подтверждали данную информацию.

Вражеские военные аналитики сообщают о серьезном продвижении наших войск восточнее Авдеевки. Наши штурмовики вернули контроль над ранее утраченным селом Веселое и опорным пунктом северо-западнее поселка Каменка. Затем российские войска продвинулись вдоль лесополосы. Бои продолжаются, — указано в сообщении канала.

Военный корреспондент Александр Сладков отмечал, что Вооруженные силы Украины начали минировать подходы к своим позициям на участке Васильевка — Липовое восточнее Соледара. Он предположил, что ВСУ опасаются наступления российской армии и отказываются от своих наступательных действий.

Он уточнил, что украинские военные наступают одновременно несколькими группами по 20 человек при поддержке от трех до пяти единиц бронетехники, однако несут потери из-за работы российской артиллерии и отходят.