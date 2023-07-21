ВС РФ отразили семь атак ВСУ на лисичанском, авдеевском и марьинском направлениях

"Подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили семь атак ВСУ на лисичанском, авдеевском и марьинском направлениях. Экипажами вертолетов армейской авиации уничтожены две боевые бронированные машины противника в районе Курдюмовки и Клещеевки", - сказал он.