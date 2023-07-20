В США спрогнозировали будущее военного плацдарма ВСУ в Одессе

Российские военные в ближнесрочной перспективе ликвидируют все базы ВСУ в Одессе с тем, чтобы нейтрализовать угрозу для Крыма, предположил офицер разведки США Скотт Риттер. Интервью с с ним опубликовал журналист Стивен Гарднер в своем Youtube-канале.

По мнению Риттера, Россия предпримет меры к тому, чтобы Одесса в дальнейшем не использовалась в качестве базы для атак на ключевые инфраструктурные объекты.

Офицер пояснил, что наиболее эффективным способом решения этой болезненной проблемы станет полное уничтожение военного потенциала ВСУ в регионе.

Ранее разведчик сообщил, что россияне грамотно провели 18 июля операцию в Одессе. По его оценке, ВС РФ тщательно подготовились к ней.