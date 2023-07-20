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В США предположили, что Россия полностью ликвидирует военный плацдарм ВСУ в Одессе

Российские военные в ближнесрочной перспективе ликвидируют все базы ВСУ в Одессе с тем, чтобы нейтрализовать угрозу для Крыма, предположил офицер разведки США Скотт Риттер. Интервью с с ним опубликовал журналист Стивен Гарднер в своем Youtube-канале.

В США спрогнозировали будущее военного плацдарма ВСУ в Одессе
© РИА Новости

По мнению Риттера, Россия предпримет меры к тому, чтобы Одесса в дальнейшем не использовалась в качестве базы для атак на ключевые инфраструктурные объекты.

Офицер пояснил, что наиболее эффективным способом решения этой болезненной проблемы станет полное уничтожение военного потенциала ВСУ в регионе.

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Ранее разведчик сообщил, что россияне грамотно провели 18 июля операцию в Одессе. По его оценке, ВС РФ тщательно подготовились к ней.

Напомним, что после теракта на Крымском мосту, осуществленного ВСУ в ночь на 17 июля, российские военные третий день подряд наносят удары по портовой инфраструктуре и базам беспилотников в районах Одессы, Николаева и Ильичевска.

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