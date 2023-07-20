Генерал рассказал, какую тактику применят ВСУ в Крыму и Бердянске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за отсутствия успехов на поле боя будут применять тактику москитной стаи в Крыму, Белгороде, Бердянске и Курске. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России Сергей Липовой. По его мнению, по мере ухудшения для Киева положения дел на линии боевого соприкосновения, ВСУ будут проводить все больше террористических атак.

«Успехов на фронте у них нет, поэтому они будут стараться как можно чаще применять тактику москитной стаи, будут кусать нас, проводить теракты, диверсионные акты непосредственно в тех регионах, где у нас соприкосновение. Это Белгород, Брянск, Курск. Киев будет пытаться нанести ущерб Крыму. Это американская тактика, которой были обучены диверсионные группы киевского режима», — рассказал Липовой.

Он добавил, что киевский режим всеми силами пытается доказать Западу, что у ВСУ еще есть боевой дух и возможности для наступательных действий.

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