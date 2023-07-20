КНДР не исключает возможности применения ядерного оружия из-за захода американской подлодки в южнокорейский порт

Северная Корея может рассматривать вариант с нанесением ядерного удара в связи с тем, что американская подводная лодка стратегического назначения прибыла в южнокорейский порт Пусан. С таким предупреждением выступил глава минобороны КНДР Кан Сун Нам, чье заявление было обнародовано в четверг.