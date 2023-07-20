КНДР не исключает возможности применения ядерного оружия из-за захода американской подлодки в южнокорейский порт
Северная Корея может рассматривать вариант с нанесением ядерного удара в связи с тем, что американская подводная лодка стратегического назначения прибыла в южнокорейский порт Пусан. С таким предупреждением выступил глава минобороны КНДР Кан Сун Нам, чье заявление было обнародовано в четверг.
"Мы напоминаем американским военным, что повышенная видимость развертывания стратегических средств, включая стратегические атомные подводные лодки, может подпадать под условия применения ядерного оружия, изложенные в нашем постановлении о национальной политике в области ядерных сил", - приводит слова чиновника агентство Yonhap.
Ранее Северная Корея в ответ на заход атомной подлодки США в порт Пусан осуществила предупредительный запуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.