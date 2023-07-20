Неизвестный снаряд превратил очередной танк M55S ВСУ в горящий металлолом

Подразделение ВСУ, вооруженное поставленными из Словении танками M55S, продолжает нести потери. В минувшие сутки гвардейцы - артиллеристы Западного военного округа обнародовали видеокадры, снятые разведывательным беспилотником на участке линии соприкосновения Сватово - Кременная.

Экипаж боевой машины противника попытался укрыть ее в лесном массиве. Однако это не помогло. Лазерный целеуказатель БПЛА точно навел на него высокоточный боеприпас, тип которого не сообщается. Уточняется только, что он экспериментальный.

В результате через несколько мгновений "пятьдесят пятый" загорелся. Не помогла даже распиаренная израильская система пожаротушения с оптическими датчиками, так как пламя охватило находящийся на борту боекомплект. В результате танк полностью выведен из строя и не подлежит восстановлению. О судьбе четверых членов экипажа ничего неизвестно.