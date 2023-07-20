Генерал ВСУ назвал захват Артемовска делом чести
Части Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут наступление на Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) на флангах, а захват самого города — дело чести, заявил глава сухопутных войск ВСУ генерал Александр Сырский в интервью BBC.
«Потому что это принципиальное дело, дело чести. Мы потеряли много наших собратьев, много наших военнослужащих во время обороны Бахмута», — заявил Сырский.
Он также указал на стратегическое значение города как места пересечения дорог, связывающих крупные городские агломерации Донбасса. Кроме того, Артемовск позволяет вести наступление в разных направлениях.
Ранее Сырский сообщил, что переданные США кассетные боеприпасы уже находятся на Украине и будут готовы к использованию под Артемовском в скором времени. Такими боеприпасами способны вести огонь в том числе и М777.