Части Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут наступление на Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) на флангах, а захват самого города — дело чести, заявил глава сухопутных войск ВСУ генерал Александр Сырский в интервью BBC.

«Потому что это принципиальное дело, дело чести. Мы потеряли много наших собратьев, много наших военнослужащих во время обороны Бахмута», — заявил Сырский.

Он также указал на стратегическое значение города как места пересечения дорог, связывающих крупные городские агломерации Донбасса. Кроме того, Артемовск позволяет вести наступление в разных направлениях.