Суда, которые следуют в акватории Черного моря в направлении морских портов России, с 21 июля будут рассматриваться как перевозящие грузы военного назначения «со всеми соответствующими рисками». С таким заявлением выступило Министерство обороны Украины в официальном Telegram-канале.

Кроме того, украинская сторона отметила, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива запрещено как опасное с 20 июля.

Накануне Минобороны России сообщило, что на фоне прекращения зерновой сделки с полуночи 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматривать как потенциальные перевозчики военных грузов. В сообщении подчеркивалось, что страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.