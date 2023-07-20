Беспилотник сбили в Крыму

Силы противовоздушной обороны России сбили в Крыму украинский беспилотник, пострадавших нет. Об этом заявил сегодня в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

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«В центральной части Крыма силами ПВО сбит вражеский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет», - пояснил он.

При этом глава региона призвал местных жителей и туристов сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, что утром 17 июля стало известно о теракте в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края, в результате чего движение было остановлено. Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что мост атаковали украинские надводные беспилотники. В результате теракта погибли два человека, пострадал ребенок.