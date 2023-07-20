ВСУ жалуются на нехватку запчастей для западной техники

По информации газеты The Washington Post, Вооруженные силы Украины столкнулись с проблемой нехватки запчастей для ремонта западной техники, включая боевые машины пехоты Bradley и самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin.

Нехватка запчастей затрудняет быстрый ремонт поврежденных машин и их отправку на фронт. Чтобы решить эту проблему, ВСУ используют некоторые Bradley в качестве «доноров», заменяя исправные запчасти на сломанные с других машин, после чего отправляют их на ремонт в Польшу.

Однако это не является оптимальным решением, поскольку запчастей все равно не хватает. Так, к примеру, САУ М109 Paladin полностью выведена из эксплуатации из-за нехватки запчастей.

Согласно данным газеты, с начала украинского конфликта США выделили Киеву около 190 БМП Bradley, более половины из которых были доставлены в оперативные подразделения украинской армии.