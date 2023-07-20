Украина начала применять кассетные боеприпасы, предоставленные США. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников, знакомых с вопросом.

По их словам, с помощью кассетных боеприпасов ВСУ пытаются атаковать хорошо укрепленные российские позиции, ставшие препятствием для украинского наступления.

7 июля США объявили о предоставлении Украине новой партии военной помощи, включающей кассетные боеприпасы. В Вашингтоне подчеркнули, что кассетные боеприпасы отправят в качестве «переходного решения», пока США не смогут производить больше 155-миллиметровой артиллерии.

Кассетные боеприпасы могут запускаться из высокомобильных артиллерийских ракетных систем и 155-миллиметровых гаубиц, которые США ранее предоставили Украине.