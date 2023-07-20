МО РФ сообщило о поражении узла связи 110-й мехбригады ВСУ

"В районах населенных пунктов Авдеевка и Торское Донецкой Народной Республики поражены узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ и пункт управления 63-й механизированной бригады ВСУ", - сказал он.

По словам Конашенкова, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ в течение суток нанесли поражение 94 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 103 районах.