Украинская система противовоздушной обороны не может сбить российскую ракету «Оникс». Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, передает издание «Страна.ua».

Игнат рассказал, что эта ракета предназначена для уничтожения плавсредств и кораблей, летит со скоростью более 3000 километров в час, может высоко подниматься и снижаться до 10-15 метров над морем при заходе на цель.

По его оценке, имеющиеся у Киева средства ПВО не могут сбивать цели, летящие с такой высокой скоростью и малой высоте. Офицер отметил, что Вооруженные силы (ВС) России не в первый раз применяют «Оникс» по прибрежной зоне Украины.