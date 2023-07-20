Появились кадры подготовки белорусского спецназа и ЧВК «Вагнер»

Белорусский спецназ и частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» проходят совместную подготовку на полигоне Брестский. Первые кадры тренировки опубликовало Минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, выработан четкий алгоритм и порядок передачи боевого опыта бойцами компании.

«Уникальный опыт, полученный белорусской армией в ходе указанных мероприятий, будет в полной мере использован для обеспечения безопасности страны», — сообщили в Минобороны РБ.

Ранее в Белоруссии сообщили, что военные республики продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК. Отмечалось, что спецназ и российские военные будут отрабатывать учебно-боевые задачи на протяжении недели.