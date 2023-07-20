В МИД РФ предостерегли Rheinmetall от строительства завода на Украине

В случае строительства немецкой компанией Rheinmetall завода по производству бронетехники на Украине он станет законной целью для российских войск. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«Такой завод, если он будет построен, станет наряду с любыми другими объектами оборонного комплекса Украины законной военной целью для вооруженных сил России», -подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер рассказал о планах создать в ближайшие три месяца на Украине производство и ремонт бронетехники. При этом Германия отказалась от создания центра по ремонту поставленных Киеву танков Leopard в Польше.