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В Кремле назвали агрессивность Польши «поводом для повышенного внимания»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что агрессивное поведение Польши требует повышенного внимания со стороны России и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле назвали агрессивность Польши «поводом для повышенного внимания»
© ТАСС

Песков отметил, что российские и белорусские власти работают над концепцией безопасности Союзного государства.

Так он прокомментировал новости о переброске польских военных бригад к восточной границе.

«Агрессивность Польши, враждебное отношение и к Белоруссии, и к Российской Федерации, конечно, - это повод для повышенного внимания», - заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, политика Польши «вызывает обеспокоенность» у российских властей.

18 июля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша перебросила к границе с Белоруссией две военные бригады с техникой. По его словам, такое решение было принято на фоне приглашения Минском членов ЧВК "Вагнера".

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