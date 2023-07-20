В Кремле назвали агрессивность Польши «поводом для повышенного внимания»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что агрессивное поведение Польши требует повышенного внимания со стороны России и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.
Песков отметил, что российские и белорусские власти работают над концепцией безопасности Союзного государства.
Так он прокомментировал новости о переброске польских военных бригад к восточной границе.
«Агрессивность Польши, враждебное отношение и к Белоруссии, и к Российской Федерации, конечно, - это повод для повышенного внимания», - заявил представитель Кремля.
По словам Пескова, политика Польши «вызывает обеспокоенность» у российских властей.
18 июля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша перебросила к границе с Белоруссией две военные бригады с техникой. По его словам, такое решение было принято на фоне приглашения Минском членов ЧВК "Вагнера".