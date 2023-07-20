В МИД назвали немецкий военный завод на Украине целью для Российской армии

Предприятие немецкого концерна Rheinmetall по производству бронетехники станет законной целью Российской армии, если его построят на Украине , заявил официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова . Об этом сообщает РИА Новости .

«Завод, если он будет построен, станет наряду с любимым другими объектами оборонного комплекса Украины законной военной целью для вооруженных сил России», — сказала дипломат.

В начале марта 2023 года генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил о планах построить на Украине завод по производству танков. А уже 10 июля сообщил, что предприятие заработает в течение трех месяцев.