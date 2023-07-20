Американский сенатор блокирует продажу Турции F-16, несмотря на принятие Швеции в НАТО

Американский сенатор Боб Менендез отказывается давать "зеленый свет" сделке по продаже Турции истребителей F-16, несмотря на то, что это было одним из условий сделки, по которой Анкара согласилась на вступление в НАТО Швеции. Об этом сообщил портал Defense News.

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"Я всегда говорил, что принятие Швеции [в НАТО - прим. "РГ"], которое должно было случиться и так, не является обязательным условием для того, чтобы я снял запрет на F-16", - заявил Менендез, добавив, что с поставками Турции истребителей есть и "более серьезные проблемы".

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На прошлой неделе Менендес сказал в интервью агентству Reuters, что администрация Байдена "должна найти способ гарантировать прекращение агрессии Турции против своих соседей". Он отметил, что приграничных инцидентов, таких как нарушение военными самолетами воздушного пространства Греции, не происходило уже несколько месяцев, однако это должно стать постоянным явлением.

Как отмечает издание, США также не устраивает использование Турцией F-16 для атак на курдские формирования, которые поддерживает Вашингтон.

На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась снять вето на прием Швеции в альянс. В то же время, Эрдоган уже намекнул, что решение парламента по этому вопросу будет не ранее октября этого года, поскольку в августе и сентябре депутаты уходят в отпуск. Так что пространство для маневра у турецкого лидера еще остается.

Недавно шесть представителей армянской и греческой фракций в Конгрессе США уже направили госсекретарю Энтони Блинкену запрос о создании механизма "приостановки или отзыва" поставок F-16, если Турция "предпримет действия, которые угрожают или подрывают интересы национальной безопасности США и единство альянса НАТО". Кстати, эти крупные этнические диаспоры широко представлены в штате Нью-Джерси, который и представляет в Сенате Менендез.