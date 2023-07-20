В Сеть попали данные системы "Вираж" ВСУ с местоположением ПВО в Одессе

В Сеть слили данные системы "Вираж" ВСУ с местоположением ПВО в Одессе
В распоряжении крупных российских Telegram-каналов оказались секретные данные системы "Вираж - Планшет", которой пользуются расчеты ПВО. Они были обнародованы после третьей волны ударов по Одесскому порту.
Опубликованный скришот, по сути, позволил увидеть массированный воздушный удар ВС России, глазами вражеских операторов ПВО. Ну а самое главное он выдал расположение зенитно-ракетных комплексов ВСУ. Утечка уже вызвала скандал в украинском сегменте Telegram.
"Доступ противника к этой инфе это прямой доступ к нашей системе ППО", - возмущается один из украинских пользователей.
Как поясняют в Telegram-канале "RusPanorama новости", через систему "Вираж" можно увидеть не только средства ПВО, но и другие военные цели. Кроме того туда поступают разведданые НАТО.
Добавим, что система "Вираж - Планшет" была разработана в Украине. Как пояснял ранее специализированный Telegram-канал Fighterbomber, она позволяет выводить в режиме-онлайн информацию о воздушной обстановке пользователю на ноутбук или иной гаджет с РЛС ЗРК и диспетчерских локаторов. Расчеты ПВО оперативно узнают о типе цели, курсе и высоте полета и могут подготовится к ее перехвату, оставаясь невидимыми для ракет и РЭБ самолетов до моменте пуска.