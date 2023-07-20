В Сеть попали данные системы "Вираж" ВСУ с местоположением ПВО в Одессе

В распоряжении крупных российских Telegram-каналов оказались секретные данные системы "Вираж - Планшет", которой пользуются расчеты ПВО. Они были обнародованы после третьей волны ударов по Одесскому порту.

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Опубликованный скришот, по сути, позволил увидеть массированный воздушный удар ВС России, глазами вражеских операторов ПВО. Ну а самое главное он выдал расположение зенитно-ракетных комплексов ВСУ. Утечка уже вызвала скандал в украинском сегменте Telegram.

"Доступ противника к этой инфе это прямой доступ к нашей системе ППО", - возмущается один из украинских пользователей.

Как поясняют в Telegram-канале "RusPanorama новости", через систему "Вираж" можно увидеть не только средства ПВО, но и другие военные цели. Кроме того туда поступают разведданые НАТО.