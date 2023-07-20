Российские военные пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр

Военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили две украинские лодки при попытке ВСУ форсировать Днепр в районе Антоновки, рассказал источник ТАСС в экстренных службах Херсонской области. По его словам, в результате огневого поражения были уничтожены 12 солдат противника.

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На херсонском направлении пресечена попытка ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru) форсирования реки Днепр в районе населенного пункта Антоновка. В результате огневого поражения уничтожено 2 лодки и 12 боевиков ВФУ, — говорится в сообщении.

Российские военные также уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Херсоне. В Корабельном районе был поражен 120-мм миномет с расчетом и боекомплектом к нему, а в островной зоне была унистожена гаубица «Мста-Б». Возле населенного пункта Софиевка в Херсонской области были выведены из строя гаубицы М-777, САУ 2С3 «Акация», а также радиолокационная станция ВСУ.