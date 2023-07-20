Financial Times: Минные поля расшатывают боевой дух ВСУ

Российские военные установили обширные и плотные минные поля, которые затрудняют продвижение ВСУ и подрывают боевой дух украинских солдат. Об этом пишет газета Financial Times.

Командующий одного из украинских подразделений сил спецназа рассказал журналистам об обилии мин, которые установлены буквально через каждые полметра. Западные бронемашины временно обеспечивали защиту, но многие из них были выведены из строя из-за подрыва.

Минные поля издание называет скрытой угрозой, так как они серьезно задерживают наступление, они также стали «источником психологических мучений» для украинских войск. Солдаты вынуждены идти пешком через поля, утыканные минами, под огнем.