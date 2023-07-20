Глава евродипломатии Жозеп Боррель на встрече министров иностранных дел стран-членов Европейского союза (ЕС) выступил с предложением увеличить помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) на миллиарды евро. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что дополнительное финансирование в первую очередь коснется расширения программы обучения украинских военных, а также покроет расходы на поставку истребителей Киеву.