Стало известно число военных ВСУ, завершивших обучение в Евросоюзе

Как минимум 25 тыс. украинских военных завершили программу обучения или проходят ее в настоящее время в странах Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает DPA.

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По информации агентства, текущие планы подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) предусматривают обучение 30 тыс. украинских военных на территории ЕС, и эта цель скоро будет достигнута.

Согласно документу с предложениями главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, подготовленному к встрече глав МИД ЕС 20 июля, новые количественные и качественные цели обучения должны быть определены в ближайшее время.

Агентство DPA также передавало, что Боррель предложил значительно расширить программу военной подготовки для ВСУ. ЕС может рассмотреть возможность постепенного переноса учебных мероприятий на Украину.

16 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что обучение украинских военных пилотов пользованию американскими истребителями F-16 может начаться в ЕС «через пару недель».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.