Хакеры опубликовали маршруты запустивших дроны по Крымскому мосту кораблей

Члены российской хакерской группировки RaHDit обнародовали маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости.

«"Злые русские хакеры" (RaHDit) в ответ на совершенный СБУ теракт, в результате которого был взорван Крымский мост, опубликовали маршруты кораблей, с которых, вероятнее всего, были запущены морские беспилотники со взрывчаткой», — сказали представители группировки.

Из расследования хакеров следует, что в операции по сбросу катеров для атаки на мост могли участвовать танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. За несколько дней до теракта один из них дрейфовал в Черном море в 100 километрах от Новороссийска. Второй дрейфовал южнее. Через некоторое время оба танкера встретились в море.

Согласно версии RaHDit, незадолго до теракта дроны были перегружены с одного танкера на другой. Для управления катерами могло использоваться еще одно судно, которое находилось недалеко от Крымского моста.