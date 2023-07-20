В Германии пожаловались на проблемы с формированием армии

Германии не удастся достичь нужной численности Бундесвера к 2031 году, если не будет изменен подход к формированию армии. Об этом заявила комиссар Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль, чьи слова приводит RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Комиссар подчеркнула, что ей кажется сомнительным выполнение заявленной цели по расширению Бундесвера до 203 000 солдат к 2031 году «с помощью мер и подходов, принятых до сих пор».

Ева Хегль уверена, что нужны дополнительные усилия по привлечению молодых людей в армию и повышению престижа воинской службы.

«Прежде всего, это означает экономичные процессы и современную инфраструктуру», — пояснила Хегль.

В свою очередь депутат Бундестага, член Социал-демократической партии Германии Йоханнес Арльт выступил за всеобщую воинскую службу.