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В Германии пожаловались на проблемы с формированием ВС

Германии не удастся достичь нужной численности Бундесвера к 2031 году, если не будет изменен подход к формированию армии. Об этом заявила комиссар Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль, чьи слова приводит RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

В Германии пожаловались на проблемы с формированием армии
© globallookpress.com

Комиссар подчеркнула, что ей кажется сомнительным выполнение заявленной цели по расширению Бундесвера до 203 000 солдат к 2031 году «с помощью мер и подходов, принятых до сих пор».

Ева Хегль уверена, что нужны дополнительные усилия по привлечению молодых людей в армию и повышению престижа воинской службы.

«Прежде всего, это означает экономичные процессы и современную инфраструктуру», — пояснила Хегль.

В свою очередь депутат Бундестага, член Социал-демократической партии Германии Йоханнес Арльт выступил за всеобщую воинскую службу.

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Ранее во Франции на фоне массовых протестов и погромов было предложено вернуть срочную службу в армии. Депутат парламента от оппозиционной партии «Национальное объединение» Жан-Филипп Танги, выступивший с таким предложением, уверен, что нужны структуры, которые позволят вернуть «трудных» молодых людей «на правильный путь, как это было во времена призыва на военную службы».

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