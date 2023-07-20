Мобилизация: последние новости на сегодня 20 июля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 20 июля 2023, в материале «Рамблера».

В Госдуму внесли законопроект об обязательном госстраховании добровольцев СВО

Законопроект, предоставляющий участникам добровольческих формирований тот же порядок, суммы и условия страхования, что и у военнослужащих, внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Об этом сообщил глава рабочей группы, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в своем Telegram-канале, пишет ТАСС.

Он пояснил, что закон об обязательном страховании не касается лиц, ушедших на фронт добровольно, порядок выплат для них все еще не определен. Это упущение обсуждалось с рядом высокопоставленных лиц РФ, после чего было принято решение о нововведении.

Работающие в зоне СВО сотрудники МЧС могут получить статус ветеранов боевых действий

Сотрудники МЧС России, которые работают в зоне ведения боевых действий на Украине, могут получить статус ветеранов. Об этом сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков на правительственном часе в Совете Федерации, передает ТАСС.

Ведомство в данный момент решает вопрос о ежемесячной надбавке сотрудникам МЧС России за особые условия службы в новых регионах, а также в Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Крыму и Севастополе.

Путин предложил предоставлять участникам СВО перспективы карьерного роста во всех сферах

Президент России Владимир Путин заявил, что бойцам ВС РФ, которые сражаются на Украине, следует предоставлять перспективы карьерного роста не только в армии, но и на гражданке. К такому выводу он пришел после беседы с победителем конкурса «Лидеры России» Ильей Штокманом, участвующим в специальной военной операции (СВО).

Штокман рассказал о развитии своей карьеры — какое-то время он работал грузчиком в пекарне за границей, затем вырос до руководителя проектов крупной IT-компании, а последней его работой на гражданке была должность первого заместителя мэра Нижнего Новгорода. Он отказался от брони от частичной мобилизации и решил уйти на фронт, так как считает, что именно там решается будущее РФ.