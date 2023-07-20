Спецоперация на Украине 20 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 20 июля 2023 года.

Названа причина концентрации резервов ВСУ в Запорожской области

Вооруженные силы Украины намереваются атаковать Запорожскую атомную электростанцию и уже концентрируют резервы для этого. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале, пишет Lenta.ru.

Он пояснил, что ситуация на запорожском направлении все еще напряженная. Российские военнослужащие пока сдерживают противника, но тот концентрирует силы, которые планирует направить на атаку Запорожской АЭС.

«Это очередная попытка противника подвести мир на порог ядерной катастрофы», — сказал Балицкий.

ВСУ обстреляли Васильевку

Вооруженные силы Украины обстреляли город Васильевку в Запорожской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Как говорится в сообщении, атака началась в среду в 20:00. Дороги и здания получили повреждения, по улице Театральной перебита газовая труба.

Позже председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о новом обстреле, который последовал вслед за первым через несколько минут. По его словам, обстрел задел многоквартирные дома.

ВСУ встретили отпор при попытке форсировать Днепр на Херсонском направлении

Диверсанты Вооруженных сил Украины попытались форсировать Днепр, однако группировка ВС РФ «Днепр» уничтожила три быстроходные лодки противника. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян, пишет РИА Новости.