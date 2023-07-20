ВС РФ уничтожили три лодки с украинскими диверсантами

Группировка российских войск «Днепр» уничтожила три быстроходные лодки с украинскими диверсантами, которые пытались форсировать Днепр. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

Также Кодрян рассказал, что силы РФ нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Кизомыс, Антоновка и Львово в Херсонской области, уничтожив тем самым гаубицу Д-30, два минометных расчета и склад с горюче-смазочными материалами.

Накануне ТАСС со ссылкой на экстренные службы Херсонской области сообщал, что российская артиллерия ночью 19 июля уничтожила более 40 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке высадиться в районе Антоновского моста.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.