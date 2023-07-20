FPV-дрон «Упырь» уничтожил лодку с десантом ВСУ на Днепре в районе Антоновского моста

Лодка с десантом Вооруженных сил Украины, следовавшая в район Антоновского моста, была поражена FPV-дроном «Упырь». Операторы смогли нанести удар по вражеской технике, а позже атаковать украинских солдат в укреплении под мостом при помощи беспилотного летательного аппарата. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление представителя компании-производителя.

© © предприятие-производитель дрона

Как рассказал собеседник агентства, группа украинских солдат пыталась попасть на другую сторону Днепра в район Антоновского моста. Операторам удалось дважды поразить их технику, второй раз в ходе попытки противника покинуть подбитую лодку. До этого российские военнослужащие смогли вычислить и ликвидировать военных, которые сооружали укрепления под мостом, пояснил источник.

Он добавил, что география применения дронов расширилась. Теперь их могут использовать подразделения, действующие от Грайворона до Херсона. Обратная связь положительная. По его словам, на одном из первых участков фронта, где стали принять «Упырь», войска Украины были вынуждены отвести технику на пять километров вглубь.