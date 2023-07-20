Бывший австралийский военный, воюющий в рядах так называемого Интернационального легиона Украины, заявил о произволе со стороны украинских командиров. Об этом он рассказал в программе World Today, идущей на радиостанции ABC.

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По словам австралийца, избравшего себе для безопасности псевдоним "Буш", из-за некомпетентности офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) жизни украинских солдат и иностранцев подвергаются большому риску.

Попытки же иностранных граждан выразить свою обеспокоенность сложившейся ситуацией и предложить способы ее улучшения наталкивались лишь на крайне отрицательную реакцию со стороны украинских командиров. Мало того, иностранцем даже угрожают тюрьмой при намерении покинуть Украину. Австралиец пожаловался, что части иностранцев вообще не платят за участие в боевых действиях.

Он назвал происходящее на фронте "мясорубкой" и заявил что значительное количество иностранных граждан, приехавших воевать на Украине, обязательно в ней погибнет. Бывший австралийский военный особо отметил, что сейчас он на 100% опасается за свою жизнь.