В мэрии Николаева заявили, что на месте взрыва возник пожар

Мэр города Николаева Александр Сенкевич сообщил о сильном пожаре, который произошел в центре города после серии взрывов. Он подчеркнул, что пожар является серьезным происшествием. На месте происшествия работают сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Ранее было сообщено о воздушной тревоге, которая продолжалась более трех часов в Николаевской области. В городе Николаеве произошла серия взрывов. Ночью в Николаеве, расположенном на юге Украины, прозвучали взрывы. Командование украинских воздушных сил заявило об угрозе ударов беспилотных летательных аппаратов в Херсонской, Николаевской, Харьковской, Полтавской областях.