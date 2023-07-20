В мэрии Николаева заявили, что на месте взрыва возник пожар
Мэр города Николаева Александр Сенкевич сообщил о сильном пожаре, который произошел в центре города после серии взрывов. Он подчеркнул, что пожар является серьезным происшествием. На месте происшествия работают сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Ранее было сообщено о воздушной тревоге, которая продолжалась более трех часов в Николаевской области. В городе Николаеве произошла серия взрывов. Ночью в Николаеве, расположенном на юге Украины, прозвучали взрывы. Командование украинских воздушных сил заявило об угрозе ударов беспилотных летательных аппаратов в Херсонской, Николаевской, Харьковской, Полтавской областях.
Было объявлено, что на южном направлении российские стратегические бомбардировщики ТУ-22М3 осуществили пуски крылатых ракет Х-22. Также сообщалось, что взрывы произошли ночью в Одессе. В городе работала система противовоздушной обороны. Другие подробности на текущий момент неизвестны. Власти ситуацию не комментируют.