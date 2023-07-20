В Запорожье заявили, что Каховского водохранилища больше не существует

На месте Каховского водохранилища остались лишь «лужицы», его более не существует. Реки Конка и Днепр вернулись в прежние русла. Такое заявление сделал глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута, пишет РИА Новости.

«Каховского водохранилища уже нет», — сказал он.

Сигута пояснил, что реки вернулись в состояние, предшествующее строительству водохранилища. Днепр и Конка идут по своим руслам и «не разливаются». Глава Мелитопольского района признал, что в Херсонской области еще осталось немного от водоема, однако в районе Васильевки, где ранее располагалось основное Каховское водохранилище, теперь лишь «лужицы».