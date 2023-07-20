В Запорожье заявили, что Каховского водохранилища больше не существует
На месте Каховского водохранилища остались лишь «лужицы», его более не существует. Реки Конка и Днепр вернулись в прежние русла. Такое заявление сделал глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута, пишет РИА Новости.
«Каховского водохранилища уже нет», — сказал он.
Сигута пояснил, что реки вернулись в состояние, предшествующее строительству водохранилища. Днепр и Конка идут по своим руслам и «не разливаются». Глава Мелитопольского района признал, что в Херсонской области еще осталось немного от водоема, однако в районе Васильевки, где ранее располагалось основное Каховское водохранилище, теперь лишь «лужицы».
Ранее по Каховской ГЭС была нанесена серия ударов, которая привела к неконтролируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что станцию подорвали Вооруженные силы Украины, так как перед этим они ослабили свои позиции на херсонском направлении, перебросил войска в район наступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что войска Украины подорвали Каховскую ГЭС, чтобы лишить Крым воды.