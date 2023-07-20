Российские подразделения радиоэлектронной борьбы продемонстрировали свою исключительную эффективность в борьбе с армией Украины. Об этом рассказал капитан 72-й бригады Вооруженных сил Украины Сергей Алымов в интервью каналу Yuriy Romanenko, передает РИА Новости.

«У них такой РЭБ, что я по рации не слышу человека. Я его вижу, но не слышу, а рация должна брать на пять километров», — посетовал он.

Алымов напомнил, что технологии радиоэлектронной борьбы развивались еще во времена Советского Союза. Однако Украина в итоге просто забросила эти исследования и не добилась существенного прогресса, в то время как российские инженеры продолжали работать в этом направлении и определенно добились успеха.

Ранее американский аналитик в области внешней политики Джеймс Джатрас выразил мнение, что Западу не интересна судьба Украины и ее жителей, он лишь использует их в борьбе против России.

«Украина здесь ни при чем, ни при чем и украинцы, они просто расходный материал», — подчеркнул он.