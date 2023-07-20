Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк и Ясиноватский район, применив 18 снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел начался в 20:40. Со стороны населенного пункта Нетайлово в сторону Куйбышевского района Донецка устремились пять снарядов калибром 155 миллиметров. В 22:15 из населенного пункта Галицыновка в сторону Кировского района Донецка выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров. В 23:20 из населенного пункта Максимильяновка в сторону Петровского района Донецка выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров.