Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об авиаударах по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наша авиация наносит мощные авиаудары по скоплению штурмовых отрядов боевиков ВСУ и техники, ослабляя их наступательные возможности на участке в районе Работино», — заявил он.

Рогов добавил, что российские военные не позволяют ВСУ приблизиться к первой линии обороны, накрывая украинскую армию встречным шквальным огнем.