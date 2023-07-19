В США оценили российскую операцию в Одессе
Россия грамотно организовала и провела операцию в Одессе, заметил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.
Риттер предположил, что российские военные хорошо подготовились к «ударам возмездия» по украинской портовой инфраструктуре. По его мнению, в ВС РФ заранее знали, где находятся те или иные ключевые объекты.
«Они [россияне] хорошо организовали операцию», - отметил эксперт.
По его оценке, контрнаступление ВСУ не принесло практически никаких результатов. Он добавил, что в дальнейшем Россия сможет наносить удары по военным объектам в любых украинских населенных пунктах.
Ранее Риттер заявил, что Украина в ходе конфликта может полностью утратить выход к Черному морю. По его мнению, это произойдет после того, как российские солдаты возьмут под контроль Одессу.