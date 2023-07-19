В США оценили российскую операцию в Одессе

Россия грамотно организовала и провела операцию в Одессе, заметил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

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Риттер предположил, что российские военные хорошо подготовились к «ударам возмездия» по украинской портовой инфраструктуре. По его мнению, в ВС РФ заранее знали, где находятся те или иные ключевые объекты.

«Они [россияне] хорошо организовали операцию», - отметил эксперт.

По его оценке, контрнаступление ВСУ не принесло практически никаких результатов. Он добавил, что в дальнейшем Россия сможет наносить удары по военным объектам в любых украинских населенных пунктах.