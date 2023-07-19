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Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что ВСУ не могут сбивать все ракеты

Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут сбивать все ракеты. Соответствующее заявление он сделал в эфире всеукраинского телемарафона, передает РИА Новости.

Секретарь СНБО Украины признал неспособность ВСУ сбивать ракеты
© globallookpress.com

По словам Данилова, для этого украинским войскам «не хватает определенных средств поражения для противовоздушной обороны».

Ранее обозреватель Габриэль Хонрада написал в статье для Asia Times, что противовоздушные системы Украины истощены из-за атак Вооруженных сил России.

Как указал обозреватель, даже если страны НАТО передадут дополнительные комплексы ПВО Украине — это не поможет улучшить ситуацию Украины на фронте.

До этого министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что союзники страны помогли ей построить надежную систему противовоздушной обороны (ПВО), и назвал ее дальнейшее развитие первым приоритетом.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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