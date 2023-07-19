11-летний мальчик найден мертвым в Москве

В парковой зоне в районе Каширского шоссе найдено тело 11-летнего мальчика с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает прокуратура Москвы.
С заявлением о пропаже ребенка в правоохранительные органы обратилась мать. 11-летний мальчик ушел на прогулку накануне днем и не вернулся. Малолетнего нашли мертвым в парковой зоне возле Каширского шоссе.
На теле ребенка обнаружены ножевые ранения. На месте работают сотрудники следственных органов, проводится проверка, по ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела об убийстве.
Ранее в Оренбуржье девочку, которую три дня искали сотни волонтеров, нашли мертвой на берегу реки.
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