Росгвардия получила право иметь тяжелую военную технику

Государственная дума в ходе первого чтения приняла проект закона о праве Росгвардии иметь на вооружении военную технику.

Документ заменяет используемый термин «оружие» на термин «вооружение», под ним имеется в виду совокупность оружия и технических средств его применения, передает ТАСС.

Также используемый термин «боевая техника» заменяется на «военная техника», под которой подразумеваются различные технические средства оснащения войск для боевой и повседневной деятельности.