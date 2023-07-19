Кадыров заявил о ликвидации украинской ДРГ в зоне спецоперации

Российские военнослужащие ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

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Политик отметил, что ДРГ была уничтожена силами подразделениями начальника отдела МВД России по Курчалоевскому району Рустама Агуева, а также 245-го мотострелкового полка Вооруженных сил (ВС) России.

«Корректировка огня осуществлялась при помощи БПЛА. После выявления точного места дислокации противника был нанесен удар из тяжелого вооружения», — пояснил Кадыров.

Ранее глава Чечни заявил о ликвидации под Кременной Луганской народной республики (ЛНР) диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) 95-й отдельной штурмовой бригады Украины. Он разъяснил, что все произошло в районе Серебрянского лесничества.