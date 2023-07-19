Минобороны Британии запланировало обновить ядерные боеголовки

В докладе напомнили, что в 2016 году парламент проголосовал за обновление британского ядерного сдерживания и замену подводных лодок типа Vanguard на четыре подлодки класса Dreadnought. Отмечается, что программа реализуется в соответсвии с графиком, первая субмарина этого класса поступит на службу в ВС Великобритании в начале 2030-х годов.