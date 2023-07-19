Россия будет считать следующие в украинские порты суда потенциально опасными

В Минобороны России заявили, что с 20 июля любые суда, которые направляются в порты Украины в акватории Черного моря, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве также добавили, что страны-владельцы таких судов будут рассматриваться как вовлечённые в украинский конфликт на стороне Киева. Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря временно будут считаться опасными для судоходства.

В Минобороны также уточнили, что соответствующие предупреждения, касающиеся отзыва гарантий безопасности, были переданы мореплавателям в установленном порядке.