Украинские военные несут на фронте поистине ужасающие потери, рассказал в интервью журналу Newsweek американский инструктор Эрик Крамер.

Ветеран спецназа пояснил, что обучает солдат в учебном лагере в Киеве. Он добавил, что знаком со специалистами, которые работают в пункте, на которых доставляют раненых.

По его словам, медики заявляют, что летом к ним стало поступать в три раза больше людей, чем весной.

«Жертв много. Это весьма ужасает», - подчеркнул Крамер.

Украинские войска уже никогда не смогут полностью восстановиться, встать на ноги, предположил инструктор. Он уточнил, что при любых обстоятельствах ВСУ придется самостоятельно укреплять свою мощь, так как поддержка со стороны Запада значительно сократится.