Гаврилов: РФ посчитает передачу F-16 Украине ядерной угрозой со стороны Запада

Россия будет рассматривать возможную отправку ВСУ истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, как угрозу в ядерной сфере со стороны Запада, рассказал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Об этом пишет ТАСС.

Гаврилов пояснил, что Москва заявила ядерным державам (США, Соединенному Королевству и Франции), что вынуждена реагировать на способности истребителей нести ядерные вооружения.

По его словам, на фоне боевых действий, российские «военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет под доставку ядерных боеприпасов или нет».