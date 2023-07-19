Глава минобороны Украины заявил об отсутствии инфраструктуры для F-16 в стране

Глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что в стране сделают инфраструктуру для истребителей F-16 и оценят возможности аэродромов. Об этом сообщает ТАСС.

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«Мы оценим возможность наших аэродромов, где они будут использованы, и сделаем для них инфраструктуру. Там она чуть другая: укрытие, заправки, обеспечение и так далее», — сказал Резников.

По его словам, партнеры Украины примут решение об отправке ВСУ самолетов, когда будут готовы инфраструктура, пилоты и инженеры-техники.

Министр добавил, что украинские власти рассчитывают получить F-16 в следующем году.

До этого постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия, посол в Нидерландах Александр Шульгин во время брифинга заявил, что в случае отправки Украине от страны истребителей F-16 многократно увеличится риск прямого столкновения России и НАТО.

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