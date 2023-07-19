На Западе рассказали о потрясении от быстрой потери техники ВСУ в ходе боев

Киев и его западные партнеры были потрясены быстрой потерей танков и другой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

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Авторы материала рассказали, что «западных покровителей» удивило то, как быстро несколько танков и боевых машин пехоты (БМП) украинской армии оказались обездвижены после обстрелов ударных российских вертолетов и наезда на минные препятствия.

При этом издание уточняет, что в Киеве жаловались на медленные и недостаточные поставки вооружений, которые вынудили ВСУ пойти в наступление при значительной потенциальной уязвимости техники.