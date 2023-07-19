Украина получила еще четыре танка Leopard

Правительство Испании предоставило Украине четыре танка Leopard 2A4 немецкого производства, которые премьер-министр королевства Педро Санчес пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому во время своего визита в Киев. Об этом говорится в заявлении министерства обороны королевства.

Отмечается, что морской груз с бронемашинами отправится на Украину на следующей неделе.

Помимо немецкий танков, Киев получит от Мадрида 10 бронетранспортеров и несколько вездеходных бронемашин, легких грузовиков и машин скорой помощи после соответствующего ремонта.

13 июля президент России Владимир Путин заявил в эфире телеканала "Россия-24", что российские военные с 4 июня уничтожили 311 танков Вооруженных сил Украины (ВСУ), минимум треть из них — это техника западного производства, в том числе немецкие танки Leopard.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.